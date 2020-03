Zgodnie z najnowszymi doniesieniami w drugim sezonie The Mandalorian zobaczymy Ahsokę Tano

Popkultura

Maria Wawrzyniak

Jeśli najnowsze doniesienia dziennikarzy serwisu SlashFilm okażą się prawdziwe, w drugim sezonie serialu The Mandalorian na platformie streamingowej Disney+ zobaczymy wreszcie uwielbianą przez wielu fanów Gwiezdnych wojen Ahsokę Tano. Portal powołuje się na dwa źródła zbliżone do Lucasfilm, według których w bohaterkę wcieli się aktorka Rosario Dawson, którą niektórzy mogą kojarzyć z seriali Marvela, jak chociażby Daredevil czy Luke Cage. Jeśli zaś chodzi o postać, przypomnijmy, że mowa o przedstawicielce rasy Togrutan, która była padawanką Anakina Skywalkera, jednak po pewnych komplikacjach ostatecznie opuściła Zakon Jedi.

Co ciekawe, jeśli to rzeczywiście prawda, będziemy równocześnie mieć do czynienia z pierwszym debiutem uczennicy Anakina Skywalkera w widowisku aktorskim, znanym również jako widowisko live-action. Do tej pory bowiem Ahsokę Tano mogliśmy zobaczyć jedynie w produkcjach animowanych, jak chociażby Wojny Klonów. Poza tym w jednej ze scen filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie usłyszeliśmy jej głos. Poza tym jednak, bohaterka w takim pełnoprawnym dziele nigdy nie wystąpiła.

