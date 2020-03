News

Jeśli należycie do grona fanów pecetowego grania i jak dotąd nie mieliście okazji zapoznać się z pierwszą odsłoną nowej trylogii Lary Croft, to mamy coś, co Was zainteresuje. Jak ustalił serwis ŁowcyGier, jeszcze dziś o godzinie 18:00 na Steam rozpocznie się darmowe rozdawnictwo gier Tomb Raider oraz spin-offu Lara Croft and the Temple of Osiris. Informacji tej nie sposób potwierdzić z uwagi na brak oficjalnych komunikatów, ale te powinny pojawić się już niebawem. Gry będzie można zgarnąć jedynie do wtorku 24 marca, ale po dodaniu ich do biblioteki, pozostaną w niej na dobre.



Tomb Raider oryginalnie zadebiutowało w marcu 2013 roku na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Po niespełna roku gra doczekała się wydania Definitive Edition na PlayStation 4 i Xbox One. Tymczasem Lara Croft and the Temple of Osiris to druga odsłona pobocznej serii o przygodach pani archeolog, która ukazała się w grudniu 2014 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

