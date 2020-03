HTC Vive Cosmos Elite w pakiecie z Half-Life: Alyx już w sprzedaży

Przedstawiciele firmy HTC Vive poinformowali, że zestawy HTC Vive Cosmos Elite trafiły już do sprzedaży w postaci pakietu z nadchodzącą grą Half-Life: Alyx od studia Valve Software. Zestaw łączy wydajność śledzenia z elastycznością platformy Vive Cosmos w taki sposób, aby spełniać potrzeby nawet najbardziej wymagających entuzjastów rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości. Half-Life: Alyx to z kolei dedykowana goglom wirtualnej rzeczywistości gra akcji będąca kolejną częścią (rozgrywającą się pomiędzy wydarzeniami w Half-Life oraz Half-Life 2) kultowego cyklu. Produkcja skupi się na znanej miłośnikom postaci, czyli Alyx Vance, która po raz pierwszy pojawiła się w drugiej części cyklu. Zainteresowanych zestawem HTC Vive Cosmos Elite zapraszamy pod ten adres.

HTC Vive Cosmos to nowoczesny, współdziałający z komputerem PC system VR klasy premium, który klienci mogą rozwijać i modyfikować poprzez wymianę przedniego panelu albo wykorzystanie dodatkowych akcesoriów Vive, takich jak bezprzewodowy adapter Vive. Wszystkie zestawy Vive Cosmos oferują tę samą, imponującą jakość obrazu (łączna rozdzielczość 2880 × 1700 pikseli) oraz innowacyjną, przyłbicową konstrukcją, która umożliwia uchylanie gogli do góry, dzięki czemu można łatwo przenosić się do wirtualnego świata i z powrotem.

Oprócz wszystkich funkcji platformy Vive Cosmos, zestawy HTC Vive Cosmos Elite oferują zainstalowany przedni panel z system śledzenia przy pomocy latarni zewnętrznych, dwie stacje bazowe SteamVR oraz dwa kontrolery Vive. Panel przedni może być używany w połączeniu ze stacjami bazowymi wersji 1.0 lub 2.0, a także oryginalnymi kontrolerami Vive lub Vive Pro. Vive Cosmos Elite umożliwia szybką i łatwą wymianę na oryginalny panel ze śledzeniem niewymagającym stacji bazowych, dołączany do zestawu HTC Vive Cosmos.

Dzięki technologii stacji bazowych Lighthouse użytkownicy HTC Vive Cosmos Elite będą mogli doświadczyć mocy i precyzji śledzenia SteamVR. HTC Vive Cosmos Elite obsługuje też ekosystem urządzeń peryferyjnych Vive, w tym Vive Tracker – oferujący bezprecedensową swobodę sterowania systemem VR ­–­ oraz Wireless Adapter, który pozwala cieszyć się rzeczywistością wirtualną bez użycia kabli.