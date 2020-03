Gracze Fallout 76 kupują papier toaletowy za zawrotne kwoty. Nawet 25 tysięcy kapsli za rolkę

News

Nawet jeśli Fallout 76 nie okazał się marketingowym sukcesem godnym marki postapokaliptycznych gier RPG, to chyba spełnił swoje podstawowe zadanie. Jeszcze przy okazji pierwszych zapowiedzi Bethesda jasno dawała do zrozumienia, że Fallout 76 jest wirtualnym placem zabaw, a Appalachia będzie dokładnie tym, co wymyślą gracze. Tak gra stała się kopalnią memów.



W obliczu pandemii koronawirusa z półek wielu sklepów zaczął w ekspresowym tempie znikać papier toaletowy, co zostało wyśmiane w Fallout 76. Gracze nie tylko uznali papier toaletowy za nowy towar luksusowy i zawyżyli jego ceny w swoich automatach do handlu, ale nawet wystawiają go w gablotach i robią z nim screeny. Jak donoszą użytkownicy Reddita, pojedyncza rolka papieru kosztuje kilkaset kapsli, ale najdroższą sprzedano nawet za 25 tysięcy sztuk wirtualnej waluty Fallout 76.



Cóż, dobrze, że w obliczu panującej na świecie sytuacji gracze wciąż dysponują sporymi pokładami dobrego humoru. Fallout 76 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

