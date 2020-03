News

Jeśli należycie do grona miłośników serii Warcraft i po nieudanej premierze wydania Reforged odwlekacie zakup w oczekiwaniu na poprawę jakości gry, to mamy dobrą i złą wiadomość. Pierwsza jest taka, że na serwerach Battle.net pojawiła się nowa, opatrzona numerem 1.32.3 aktualizacja Warcraft 3. Niestety w oczach fanów nie koresponduje ona w najmniejszym stopniu z najbardziej wyczekiwanymi przez nich poprawkami. Twórcy skupili się na poprawie kosmetycznych błędów, podczas gdy priorytetowe w oczach fanów zmiany leżą odłogiem od czasu rynkowego debiutu Reforged.



Największą kością niezgody jest tu oczywiście fakt, że z dawna obiecane rozgrywki rankingowe i drabinki nie pojawiły się ani na premierę, ani nawet przeszło 6 tygodni po wydaniu Warcraft 3 Reforged. Miłośnicy marki zanotowali jednak poprawę w komunikacji, gdyż tym razem Blizzard przynajmniej wspomniał o nich i ujął je w najbliższych planach. Niestety w wielu przypadkach debiut paczki 1.32.3 okupiony został dodatkowymi nieprawidłowościami z korzystaniu z rozgrywek niestandardowych.



Wygląda na to, że wojna pomiędzy Blizzardem a fanami o godny żywot odświeżonego Azeroth nie zakończy się zbyt prędko. Warcraft 3 Reforged zadebiutowało 29 stycznia z falą krytyki, którą nie ustaje do dziś.

