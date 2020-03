E3 2020 odwołane! - GramTV News

Wideo

gram.pl ,

https://youtu.be/508e8z2sPYU

Po dłuższej przerwie czas na nowy odcinek GramTV News. W pierwszej kolejności podejmujemy temat targów E3, których tegoroczna odsłona została odwołana ze względu na pandemię koronawirusa (COVID-19).

Za sprawą sesji pytań i odpowiedzi ujawniono ponadto kolejne szczegóły na temat Baldur’s Gate III. Oprócz tego dowiedzieliśmy się więcej o Horizon: Zero Dawn, które jeszcze tego lata zadebiutuje na PC. Mało? Wspominamy również o Call of Duty: Warzone, Command & Conquer: Remastered, Nioh 2, Ori and the Will of the Wisps i nie tylko. Zapraszamy!

