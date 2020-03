News

Restart marki Modern Warfare okazał się wielkim sukcesem Activision, mierzonym nie tylko w sprzedanych egzemplarzach, zyskach z przepustek, ale też popularnością trybu battle royale Call of Duty Warzone. Jednak niezależnie od skali sukcesu firma dawnym zwyczajem szykuje na rynek kolejną odsłonę, której szczegóły powinniśmy poznać jeszcze przed wakacjami. Co otrzymamy w tym roku? Plotki zebrane na kanale TheGamingRevolution wskazują na Call of Duty Black Ops, zrestartowane, zremakeowane i zrebootowane na silniku graficznym Modern Warfare. Oto pierwsze szczegóły.



W tym roku Activision ma zabrać nas do Wietnamu. Wojna zostanie zaprezentowana w jeszcze brutalniejszym i kontrowersyjnym stylu niż przy okazji Modern Warfare, a sam konflikt poznamy z kilku perspektyw. Na pokładzie będzie także bardzo brutalna scena przesłuchania więźnia, którą zobaczymy w pełnej krasie. Nie wiadomo jak dalece twórcy zamierzają przepisać kampanię, ale ta ma o wiele bardziej nawiązywać do historycznych realiów. Do gry powrócą Alex mason oraz Frank Woods, ale będą odgrywani przez innych aktorów.



Obok tego do Call of Duty powracają operatorzy, a także zombie. DLC z mapami dla nieumarlaków mają być dodatkowo płatne, podczas gdy standardowe nowe mapy dla multi będziemy otrzymywać bezpłatnie. Obok standardowych map twórcy planują wprowadzać nowe areny dla 64 graczy w Ground War – według przecieków jedna z nich przeniesie nas na pokrywę wielkiego lodowca, po którym będziemy poruszać się skuterem śnieżnym. Jednocześnie z myślą o Call of Duty 2020 powstają nowinki dla trybu battle royale, ale nie wiadomo, czy Activision zaktualizuje o nie darmowe Warzone, czy wypuści kolejny samodzielny produkt.



Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał i miejcie na uwadze, że na tę chwilę o Call of Duty 2020 wiemy jedynie, że powstaje. Do pozostałych doniesień warto zachować odpowiedni dystans.

https://www.youtube.com/watch?v=I2MnuTCj6P4&feature=emb_title

