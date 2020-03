News

Nawet jeśli w ostatnich latach wielu wydawców połamało sobie zęby, próbując dotrzeć do serc miłośników karcianek, to wydaje się, że Blizzard i jego Hearthstone mają się w najlepsze. Ekipa odpowiedzialna za rozwój tytułu podzieliła się z nami masą konkretów związanych z kolejnym rokiem wsparcia dla karcianki – Rokiem Feniksa. Twórcy przygotowali szereg atrakcji, które rozpisano na nadchodzące 12 miesięcy, jednocześnie prezentując nam najbliższe z nich – pierwsze nowinki trafią na serwery już w nadchodzącym tygodniu.

Rok Feniksa w Hearthstone

Na początek istotna informacja dla wszystkich kolekcjonerów kart. Blizzard postanowił rozszerzyć wprowadzoną wcześniej dla legendarnych kart regułę otwierania pakietów – po 26 marca otrzymamy zawsze takie karty, jakich jeszcze nie mamy. Dotyczy to kart dla wszystkich typów rzadkości, których teraz nie będziemy mogli otrzymać, jeśli w naszej talii znajdują się już 2 tożsame egzemplarze. Co więcej, jeśli od dłuższego czasu nie logowaliście się na serwery Hearthstone lub zamierzacie zrobić to po raz pierwszy, to Blizzard przygotował dla Was specjalną talię kart dla dowolnej z klas – po zalogowaniu otrzymacie darmową talię kart Roku Smoka dla jednej wybranej przez siebie klasy.

Blizzard zapowiedział też istotne zmiany w systemie rankingowym, który zachowa swoje najważniejsze elementy, ale powinien teraz odznaczać się znacznie lepszym systemem dobierania przeciwników. Wszystko dzięki systemom ligowym, które każdą z lig podzielą na 10 przypisanych do niej rang. To powinno zawęzić kryteria systemów dobierania, jednocześnie oferując starcia z przeciwnikami na takim samym poziomie. Dla każdej z lig przygotowano kamienie milowe, więc po osiągnięciu kolejno 10. i 5. rangi nie będziemy mogli już spaść niżej.



Przy okazji Hearthstone doczeka się również aktualizacji Kapłana, a niektóre jego karty oraz karty neutralne zostaną przeniesione do Sali Sław.

https://www.youtube.com/watch?v=KKnD1d9e0GQ

Nowa grywalna klasa w Hearthstone – łowca demonów

Okazuje się, że po raz pierwszy od czasu premiery gry w 2014 roku Blizzard wprowadzi do zabawy zupełnie nową grywalną klasę bohatera – łowcę demonów w osobie Illidana Burzogniewnego. Ten charakteryzuje się bardzo agresywnym stylem gry z uwagi na tanią umiejętność klasową, która wzmocni ataki bohatera. Twórcy obiecują też dobrą synergię z kartami klasowymi i zupełnie nowe podejście do zabawy w Hearthstone. Rzućcie okiem na zwiastun klasy.

https://www.youtube.com/watch?v=DTXiYXAp9oE&feature=emb_title

Popioły Rubieży w Hearthstone

Przy okazji omówienia zmian w Hearthstone Blizzard pokusił się o zapowiedź kolejnego dodatku do karcianki. Tym samym zaprezentowano pierwszy zwiastun Popiołów Rubieży, które nawiązują tematyką do pierwszego rozszerzenia gry MMORPG World of Warcraft – The Burning Crusade. Podczas zabawy staniemy do walki z przedstawicielami Rdzawego Legionu, który w międzyczasie opanował Rubieże.



Hearthstone dostępne jest na PC i urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android.

https://www.youtube.com/watch?v=HfZIBxVIN8M&feature=emb_title

