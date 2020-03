Popkultura

LM ,

Jeśli należycie do licznego grona fanów serialu Gra o tron od HBO, którym nieszczególnie przypadł do gustu ostatni sezon serii, to być może ucieszy Was fakt, że prace nad alternatywnym przebiegiem historii Westeros idą pełną parą. Jeszcze jakiś czas temu twórca Pieśni lodu i ognia, George R.R. Martin, żartował, że powinien zostać zamknięty w odosobnieniu do czasu ukończenia prac nad powieścią Wichry zimy. Teraz przyznał, że korzysta z kwarantanny, by pracować nad książką i więcej czasu spędza w Westeros, niż w realnym świecie.



Przypomnijmy, że wedle wcześniejszych deklaracji autora kolejny tom cyklu powinien zostać ukończony do lata 2020 roku i wydaje się, że te jakże niesprzyjające okoliczności ostatecznie da się przekuć w coś produktywnego. Martin informował wcześniej, że z uwagi na zagrożenia związane z wirusem musiał zamknąć prowadzone przez siebie przedsięwzięcia aż do 15 kwietnia – mowa tu o prywatnym teatrze i warsztatach dla dzieci.



Trzeba mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli już niebawem Wichry zimy wylądują na naszych półkach, to nie będą one zwieńczeniem opowieści – w planach jest jeszcze kolejny tom. Ostatecznie mamy otrzymać inne zakończenie, niż to, które widzieliśmy na małym ekranie, więc warto czekać na oryginalny finał opowieści.



Powracając na chwilę na nasze gamingowe podwórko, warto wspomnieć, że George R.R. Martin swojego czasu kolaborował ze studiem FromSoftware w pracach nad grą Elden Ring. Ta została zapowiedziana na ubiegłorocznym E3, ale od tego czasu słuch o niej zaginął.

https://www.youtube.com/watch?v=4euIi1JfMqs

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl