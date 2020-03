Wasteland 3 z co najmniej 10 zakończeniami

News

Ze wstępnych szacunków ekipy inXile Entertainment wynika, że Wasteland 3 będzie miało co najmniej 10 zakończeń. – Jest ponadto mnóstwo mniejszych wyborów, które również tworzą małe permutacje zakończeń i decydują o losach poszczególnych postaci – tłumaczy na łamach PCGamesN główny projektant poziomów, Jeremy Kopman.

Studio inXile Entertainment weźmie też pod uwagę to, co poszczególne frakcje sądzą na temat głównego bohatera. – Chcemy przypomnieć ludziom dlaczego tak bardzo kochają postapokaliptyczne RPG-i. To dzięki rozbudowanemu systemowi wyborów i konsekwencji – podkreśla Kopman. Za inspirację twórcom Wasteland 3 posłużył legendarny Fallout.

- Fallout jest znany z tego rodzaju wyborów, gdzie już na początku gry o czymś decydujesz, a potem to wraca do ciebie jak bumerang 25 godzin później. Czerpiemy garściami z gier z serii Fallout, stamtąd się wywodzimy – dodaje przedstawiciel inXile.

Wasteland 3 ma zaplanowany termin wydania na 19 maja.

