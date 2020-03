News

Jeśli zastanawialiście się ile czasu minie, zanim miłośnicy speedrunningu ogłoszą pierwszy rekord w ukończeniu najnowszej platformówki Moon Studios, to mamy dla Was najnowsze wieści. W sieci pojawił się materiał wideo z jednego z wyczynów, podczas którego użytkownik znany jako Isaia dotarł do napisów końcowych gry Ori and the Will of the Wisps w czasie niewiele przekraczającym 60 minut. Zapis jego wyczynu możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale, ale warto mieć na uwadze, że nawet tak imponujący wynik może nie wystarczyć, by utrzymać się na pozycji lidera. Przypomnijmy, że poprzednią odsłonę cyklu – Ori and the Blind Forest – niektórzy gracze kończyli po około 10 minutach.



Ori and the Will of the Wisp to kontynuacja udanej platformówki z 2015 roku. Tytuł miał przebić oryginał nie tylko rozmiarami, ale też poprawkami i usprawnieniami dla szeregu mechanik rozgrywki, które otrzymamy w niezmiennie bajecznej oprawie wizualnej. Mówiąc krótko – Moon Studios dowiozło, a rzeczona produkcja jest jedną z obowiązkowych pozycji dla fanów metroidvanii. Więcej o grze dowiecie się z naszej recenzji.



Ori and the Will of the Wisp dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox One. Tytuł objęto wsparciem dla katalogów Xbox Play Anywhere oraz Xbox Game Pass na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych.

https://www.youtube.com/watch?v=syIT-3XTd1U&feature=emb_title

