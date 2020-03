News

LM ,

Wygląda na to, że nawet jeśli zaplanowany na tegoroczny wrzesień Cyberpunk 2077 jest na ostatniej prostej do rynkowej premiery, to twórcy nie będą mogli ukończyć gry na własnych zasadach. Te podyktowała epidemia wirusa, która zmusiła zarząd CD Projektu do przejścia na pracę zdalną. W najnowszym komunikacie twórcy uspokajają fanów i zapewniają, że wprowadzili wszystkie niezbędne środki, by uchronić swoich pracowników przed zarażeniem, a dodatkowo prace nad Cyberpunk 2077 będą kontynuowane, z tym że już bezpośrednio z domów deweloperów. Jednocześnie RED-zi przypomnieli, że data premiery gry Cyberpunk 2077 przypada na 17 września i nic w tym zakresie, się nie zmieniło.

Nieco mniej optymistycznie na sprawę patrzą użytkownicy Twittera. Pod przywołanym wpisem pojawiło się sporo komentarzy, które sugerują, że Cyberpunk 2077 doczeka się kolejnej obsuwy. Cieszy jednak fakt, że większość fanów jest skłonna zaakceptować dodatkowy czas oczekiwania, jeśli ten pozwoli w bezpieczny sposób pracować deweloperom.



Cóż, nie da się ukryć, że całkowita przesiadka na pracę zdalną może być solidnym utrudnieniem na tak zaawansowanym etapie projektu. Spowolniona może zostać przede wszystkim komunikacja pomiędzy poszczególnymi zespołami a nadzorującymi je producentami, co może (ale nie musi) zaowocować sporymi opóźnieniami w dopieszczaniu finalnego buildu.

Ostatecznie nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za rozwój tego i innych projektów. Nikt wirusa nie planował, ale wszyscy muszą się do niego dostosować.

Cyberpunk 2077 zmierza na PC, PlayStation 4 i Xboksa One. Później również na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl