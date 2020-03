Popkultura

LM ,

Warner Bros. poinformowało o zawieszeniu prac nad zaplanowanym na 2021 roku filmem The Batman z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Na tę chwilę zdjęcia zawieszono na okres dwóch tygodni, ale – jak łatwo się domyślić – przerwa może zostać w razie konieczności wydłużona. Producent nie odniósł się jeszcze do potencjalnego przesunięcia daty premiery, więc ta na razie pozostaje wyznaczona na 25 czerwca 2021 roku.



Podobnie wygląda sytuacja na planach dwóch pozostałych produkcji Warner Bros., chociaż bez oficjalnego komunikatu o zwieszeniu prac. Ekipa Matrix 4 przeniosła się z ulic San Francisco do berlińskiego studia, gdzie trwa produkcja udźwiękowienia. Tymczasem zdjęcia do filmu King Richard i tak trwały w zawieszeniu z uwagi na warunki atmosferyczne, ale mało prawdopodobne, by nawet przy sprzyjającej aurze ekipa zabrała się za zdjęcia.



Warto mieć na uwadze fakt, że w wielu przypadkach twórcy muszą przygotować określone ujęcia w konkretnych warunkach, co przy przedłużającej się kwarantannie może znacznie wydłużyć produkcję. Cóż, miejmy nadzieję, że już niebawem wszystko wróci do normy.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl