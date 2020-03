Co dalej z targami gamescom 2020 w obliczu pandemii COVID-19?

News

Organizatorzy gamescomu wydali oświadczenie, w którym zapewniają, że do ostatnich wydarzeń podchodzą bardzo ostrożnie. Nie musi to jednak oznaczać odwołania targów.

Przygotowania do targów gamescom 2020 przebiegają zgodnie z planem – zapewniają organizatorzy imprezy przewidzianej na sierpień w Kolonii. Nie podjęto tym samym – przynajmniej na razie – równie radykalnych kroków co w przypadku E3 2020. Przypomnijmy, że ESA bez zbędnego przeciągania postanowiła zrezygnować z tegorocznej edycji najważniejszego branżowego wydarzenia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2.

Powyższe stanowisko organizatorów gamescomu nie oznacza jednak, że do zaistniałych okoliczności podchodzą oni lekkomyślnie. “Traktujemy to bardzo poważnie, ponieważ zdrowie wszystkich odwiedzających i naszych partnerów jest dla nas najwyższym priorytetem” – zapewniają. W oficjalnym oświadczeniu informują, że na razie w Kolonii odwołano wszystkie większe wydarzenia do 10 kwietnia. Jeśli władze zdecydują o przedłużeniu zakazu zgromadzeń powyżej 1000 osób, na pewno się do takowego dostosują.

Jeśli ostatecznie gamescom 2020 będzie musiał zostać odwołany, osoby, które zakupiły bilety wstępu za pośrednictwem oficjalnego sklepu, otrzymają zwrot pieniędzy.

