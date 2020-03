News

LM ,

W miniony wtorek, po długiej serii rozmaitych przecieków, na serwerach PC, PlayStation 4 i Xboksa One pojawiło się Call of Duty: Warzone. Darmowy moduł battle royale do wydanego wcześniej Modern Warfare od razu zyskał sporą popularność i chociaż Activision wcale nie spieszyło się z dowiezieniem go na rynek, to znalazło się w nim także kilka powiewów świeżości. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia Gułag, czyli swoisty czyściec, gdzie trafiamy po przegranej na mapie Warzone. Tam w starciu 1v1 mamy okazję zawalczyć o powrót do gry, ale okazuje się, że nawet dla pojedynku gracze opracowali już ciekawe patenty.



Okazuje się, że w czasie oczekiwania na starcie o bilet powrotny możemy przyozdobić zebranych w więzieniu przeciwników rozmaitymi graffiti. Najlepiej tymi o bardzo wyrazistych kolorach, które pozwolą nam ich potem lepiej dostrzec podczas pojedynku. Oczywiście odmalowanie oponenta nie gwarantuje pełnego sukcesu, ale jak wiadomo, w strzelankach widoczność ma kolosalne znacznie. Szczególnie że sama gra ujęta jest w dosyć ponurej palecie barw, które utrudniają dostrzeżenie przeciwników.



Co równie ciekawe, istotnym elementem oczekiwania na swoją kolej w Gułagu są też kamienie. Te możemy ciskać w walczących przeciwników i chociaż ich główną rolą jest odwracanie uwagi, to mogą także zapewnić decydujący cios. W najlepszej konfiguracji możemy podczas odsiadki zaliczyć nawet kilka zabójstw na swoje konto, jeśli tylko będziemy oszczędnie dysponować kamieniami. Rzućcie okiem na nagranie jednego z użytkowników reddita.



Call of Duty: Warzone dostępne jest na PC i konsolach. Do sieciowej zabawy na PS4 nie jest wymagana subskrypcja PlayStation Plus.

https://www.youtube.com/watch?v=0E44DClsX5Q

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl