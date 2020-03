Oto, jak każdy posiadacz peceta może pomóc w wynalezieniu lekarstwa na koronawirusa COVID-19

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym profilu NVIDIA GeForce na Twitterze pojawił się wczoraj apel do wszystkich graczy posiadających komputery z systemami Windows, Linux lub MacOS. Chodzi o używanie aplikacji Folding@home, która powstała w 2000 roku – projekt został zorganizowany przez amerykański Uniwersytet Stanforda, a jego głównym celem jest znajdowanie skutecznych sposobów na zwalczanie takich nieuleczalnych chorób, jak rak czy Choroba Parkinsona, wykorzystując moc obliczeniową sieci komputerów należących do biorących udział w akcji. To jednak nie wszystko, bowiem wśród chorób aktualnie badanych przez Folding@home pojawił się również koronawirus (COVID-19), co oznacza, że każdy, kto posiada peceta, może pomóc w walce z wirusem.

https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1238496311776653312?s=20

Cały proces jest niezwykle prosty – wystarczy ściągnąć aplikację Folding@home z oficjalnej strony (którą znajdziecie pod tym adresem), zainstalować ją i uruchomić. Wówczas program odeśle nas do innej strony internetowej, gdzie będziemy mogli wybrać preferowaną dolegliwość. Po wybraniu opcji any disease (jakakolwiek choroba, koronawirus ma aktualnie najwyższy priorytet), zaczniemy przekazywać (anonimowo lub pod ksywką, możemy wybrać, w drugim przypadku zdobywamy punkty) dane laboratoriom na całym świecie w ramach otwartej współpracy. Program działa z najniższym możliwym priorytetem i wykorzystuje wyłącznie te zasoby, które w danym momencie nie są przez nas używane. Jedyne, co może niektórych nieco zmartwić, to fakt, iż pecet z włączonym Folding@home pracuje z pełną mocą, a więc zużywa więcej prądu. Jeśli jednak macie bardzo dobrego peceta, to na pewno nie zaszkodzi co nieco pomóc.

Pamiętajcie jednak, że niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na pomoc w postaci korzystania z aplikacji Folding@home, najważniejsze jest, abyście zostali w domach i dbali o siebie. Nasze kupki wstydu są już wystarczająco duże, by zacząć je zmniejszać i grać w domu.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis