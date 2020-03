News

LM ,

Jeśli powoli zacieracie ręce na zbliżającą się premierę najnowszej strategii studia KINGArt Games – Iron Harvest – to mamy coś, co Was zainteresuje. Redakcja serwisu GameSpot podzieliła się z nami obszernym, 20-minutowym zapisem rozgrywki z wersji beta produkcji. Tym samym możecie rzucić okiem na jedną z misji i towarzyszące jej watki fabularne, przy okazji punktując liczne nawiązania do takich produkcji jak Company of Heroes. Całość wciąż prezentuje wczesny build, ale trzeba przyznać, że oprawa wizualna produkcji jawi się jako jej najsłabsze ogniwo. Czytelny, minimalistyczny interfejs łączy się z nieco rozmytym podglądem na pole walki i chociaż animacje prezentują się już znacznie lepiej, to całość nie zachwyca.



Pozostaje mieć nadzieję, że przed wypuszczeniem na rynek finalnej wersji twórcy pochylą się jeszcze nad jej wizualnymi aspektami, by nadać jej nieco współczesny charakter. Ostatecznie fani strategii i tak powinni mieć powody do zadowolenia, ale nie ma co uprzedzać faktów – o sile gry zadecyduje jej premierowa wersja.



Iron Harvest zadebiutuje 1 września tego roku równocześnie na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=CJe5Gq0IMeM

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl