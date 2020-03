Gracze For Honor przez określony czas mają okazję zmierzyć się z samym księciem Persji

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy z Ubisoftu udostępnili dzisiaj nowe wydarzenie dla graczy For Honor, które pozwala im zmierzyć się z księciem Persji we własnej osobie.

Dzisiaj w grze For Honor rozpoczęło się wydarzenie Ostrza Persji, w ramach którego gracze mają okazję zmierzyć się z księciem Persji we własnej osobie, w dodatku wyposażonym w Sztylet Czasu. Całość została jednak podzielona na dwa osobne rozdziały, w związku z czym od 12 do 19 marca mamy okazję przejść pierwszy, a od 19 marca do 2 kwietnia kolejny. W rozdziale pierwszym otrzymamy do dyspozycji tryb Władcy Czasu, czyli specjalny wariant trybu Dominacji, gdzie dwa zespoły walczą z księciem. Na zebranie z pola bitwy będzie czekać natomiast aż 26 unikalnych broni, w sklepie z kolei pojawi się zupełnie nowa zawartość, w tym nowe Wybitne Stroje oraz Egzekucje. Twórcy zdecydowali się również przygotować specjalną darmową przepustkę, w ramach której możemy zdobyć różne nagrody.

https://youtu.be/Q4vGLIYxLBM

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że For Honor zadebiutowało 14 lutego 2017 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis.pl