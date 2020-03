200-osobowy tryb w Call of Duty: Warzone nadchodzi

News

Wypuszczenie darmowego moduły Call of Duty: Warzone, w którym gracze mogą mierzyć się ze sobą w dwóch 150-osobowych trybach (Battle Royale i Plunder) okazało się ogromnym sukcesem. W zaledwie dobę sięgnęło po niego sześć milionów ludzi. Twórcy nie osiadają jednak na laurach i już przystąpili do prac nad jeszcze bardziej rozbudowanym trybem, pozwalającym na jednoczesną rywalizację nawet 200 osobom.

- Mogę powiedzieć, że już gramy z 200 graczami. Moduł ten udostępnimy nieco później – wyjawił na łamach USA Today Patrick Kelly, jeden z szefów Infinity Ward. Obecnie Call of Duty: Warzone dopuszcza możliwość zabawy solo, w duecie lub tercecie. – Powiedzmy, że pojawiasz się sam i chcesz grać w pojedynkę, albo wkraczasz do gry z kolegą – możesz zaznaczyć jedno pole, które zapewni, że nikt już do was nie dołączy i będziecie grali we dwóch. Mogę powiedzieć, że mamy już grywalne składy cztero- i pięcioosobowe. Chcemy to jednak udostępnić razem z czymś, co do czego mamy pewność, że działa naprawdę dobrze. Testowaliśmy nawet i dziewięcioosobowe zespoły i kombinowaliśmy z ich różnymi rozmiarami – zdradził.

Kelly zapewnił również, że twórcom Call of Duty: Warzone zależy na nieustannym rozwijaniu trybu w taki sposób, by cieszył, ale i zaskakiwał odbiorców.

