Rock of Ages III: Make & Break z datą premiery

News

Adam "Harpen" Berlik ,

2 czerwca zadebiutuje Rock of Ages III: Make & Break – poinformowała firma Modus Games, które jest odpowiedzialna za wydanie tej nietypowej produkcji autorstwa ACE Team i Giant Monkey Robot. W sieci pojawił się także najnowszy gameplay trailer, na którym ukazano fragmenty rozgrywki.

Rock of Ages III: Make & Break to trzecia odsłona cyklu, w którym sterujemy wielką kulą, niszcząc wszystko, co stanie nam na drodze. Nie jest to jednak bezmyślna destrukcja, bowiem mamy tutaj do czynienia z gra, którą śmiało można określić mianem strategii tower-defense zawierającą także sporo elementów charakterystycznych dla klasycznych zręcznościówek.

Warto wspomnieć, że w Rock of Ages III: Make & Break będziemy mogli również tworzyć własną zawartość oraz udostępniać ją innym graczom.

https://www.youtube.com/watch?v=6WBawp8k22Q