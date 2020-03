Pyrkon pod znakiem zapytania – tegoroczna edycja ogólnopolskiego festiwalu fantastyki może zostać przełożona

Na oficjalnej stronie Pyrkonu, czyli ogólnopolskiego festiwalu fantastycznego, pojawiło się jakiś czas temu oświadczenie w sprawie koronawirusa. W oryginalnej wiadomości organizatorzy poinformowali, że nie planują odwoływać Pyrkonu, zaś wszystkie prace nad festiwalem przebiegają planowo. Kilka dni później pojawiła się aktualizacja, znów zapewniająca, że prace nad wydarzeniem trwają, a w międzyczasie przygotowywany jest również wariant awaryjny.

Dzisiaj natomiast, czyli 11 marca 2020 roku, wpis został po raz kolejny zaktualizowany. Jak donosi między innymi Głos Wielkopolski (i wszystkie inne media w kraju tak naprawdę, więc na pewno o tym wiecie), wczoraj premier Polski, Mateusz Morawiecki, ogłosił, że w związku z rozwijającą się na terenie naszego kraju epidemią koronawirusa COVID-19 zakazywane są planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Zakaz może więc objąć także Pyrkon. Co na to organizatorzy?

Nie odwołujemy Pyrkonu 2020. Na tę chwilę odbędzie się on planowo w dniach 8-10 maja. Jesteśmy świadomi oświadczenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o odwoływaniu imprez masowych. Nie chcemy podjąć pochopnej decyzji, sytuacja rozwija się dynamicznie, a do Pyrkonu pozostało sporo czasu. Nasza ekipa organizatorska pracuje bez zmian, ale cały czas monitorujemy sytuację wokół nas. Pracujemy również z naszym zabezpieczeniem medycznym, aby zapewnić Wam maksimum bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu na Festiwalu.

Zarówno dla Was, jak i dla nas logistyka takiego przedsięwzięcia nie jest łatwa. Dlatego też najpóźniej 2 kwietnia poinformujemy Was o naszej decyzji związanej z przenosinami (lub nie) imprezy na inny termin. Pozwoli Wam to na przeorganizowanie swoich planów wyjazdowych. Przesuwamy w związku z tym zmianę progu cenowego biletów z 6.04 na 13.04. Jeśli dojdzie do przeniesienia daty Pyrkonu wszystkie zakupione bilety pozostaną ważne w nowym terminie. Jeśli jednak nowa data nie będzie Wam odpowiadała, będziecie mogli dokonać zwrotu biletów i na pewno odzyskacie swoje pieniądze. Z kolei wystawcy otrzymają zwrot opłat za stoiska, jeśli nie będą mogli wystawić się w nowym terminie.

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Dołożymy wszelkich starań, aby impreza którą wspólnie tworzymy 20 lat przetrwała i rozwijała się dalej. Potrzebujemy do tego w tym momencie wsparcia i wyrozumiałości Pyrkonowiczów. Wiemy, że wokół Pyrkonu krąży teraz wiele plotek i fake newsów. Weryfikujcie źródła wszelkich doniesień. Jeśli nie pochodzą one z naszych oficjalnych kanałów (strona www, social media), to miejcie na uwadze, że mogą być fałszywe. Będziemy informowali Was na bieżąco i dostosujemy naszą pracę do zmieniających się warunków.