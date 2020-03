News

LM ,

W minionym tygodniu informowaliśmy o listach minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych gry Doom Eternal, które pojawiły się na platformie Steam. Okazuje się jednak, że podane przez deweloperów konfiguracje, nie były ostateczne, a Bethesda w najnowszym wpisie postanowiła co nieco doprecyzować. Obok zaktualizowanych i zarazem rozbudowanych wymagań sprzętowych PC nowego Dooma, dowiedzieliśmy się, kiedy pobierzemy grę i jak będzie działać na konsolach.



Mieszkańcy Europy pre-load gry zarówno na PC, jak i konsolach rozpoczną dokładnie po północy w dniu wyznaczonej na 20 marca premiery Doom Eternal. Dotyczy to także wydań na Steam i platformie Bethesda.net. Zanim przejdziemy do zaktualizowanych wymagań, warto wspomnieć, że twórcy podtrzymują wcześniejsze deklaracje i gra będzie działać w 60 FPS na wszystkich wariantach PlayStation 4 i Xboksa One. Do tego doszło wsparcie dla HDR na każdej z nich.



Doom Eternal na PlayStation 4 Pro i Xbox One X będzie działać w przeskalowanym 4K z rozdzielczości 1440p, podczas gdy na standardowych PS4 i XONE możemy liczyć na 60 FPS w rozdzielczości Full HD. Poniżej nowe wymagania sprzętowe Doom Eternal na PC, a zainteresowanych dystrybuowanym z grą Doom 64 odsyłamy pod ten adres.

Doom Eternal – zaktualizowane wymagania sprzętowe

MINIMALNE (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings):

OS : Windows 7, 10 64-bit;

: Windows 7, 10 64-bit; CPU : Intel Core i5 3.3 GHz | AMD Ryzen 3 3.1 GHz;

: Intel Core i5 3.3 GHz | AMD Ryzen 3 3.1 GHz; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) | AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB);

: NVIDIA GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) | AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB); HDD: 50 GB wolnego miejsca.

ZALECANE (1440p / 60 FPS / High Quality Settings):

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 7 1800X;

: Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 7 1800X; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB). RTX 2060 (6GB) | AMD Radeon RX Vega56 (8GB);

: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB). RTX 2060 (6GB) | AMD Radeon RX Vega56 (8GB); GPU (1080p/ 60 FPS / High Quality Settings): NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB);

(1080p/ 60 FPS / High Quality Settings): NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB); HDD: 50 GB wolnego miejsca.

ZALECANE ULTRA (2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare Settings lub 1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare Settings):

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 7 3700X;

: Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 7 3700X; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) | AMD Radeon VII (16GB);

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB) | AMD Radeon VII (16GB); HDD: 50 GB wolnego miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=2HOClc6Svg4

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl