News

LM ,

Kolejna porcja dobrych wieści dla fanów kultowej serii survival horrorów Capcomu. Wprawdzie remake Resident Evil 3 jest tuż za rogiem, ale równie blisko finalnej wersji okazje się także rozwijany już od sześciu lat Resident Evil 4 HD Project. Odpowiedzialny za modyfikację duet w najnowszym wpisie na stronie projektu poinformował, że ten jest już na ostatniej prostej i obok tekstur dla finalnego rozdziału, pozostały już tylko ostatnie szlify. Przy okazji twórcy opublikowali nowy materiał wideo, na którym możecie zobaczyć w akcji (chociaż bez dźwięku) zmodyfikowane Resident Evil 4.



Resident Evil 4 HD Project skupia się na znacznej poprawie oprawy wizualnej, ale nie jest to jedynie proste oteksturowanie w wyższej jakości. Modderzy przygotowując poprawioną wersję nierzadko sięgali do źródeł, czyli realnych lokacji, które posłużyły twórcom jako inspiracja dla wykreowanego na potrzeby gry świata. Całość wygląda świetnie i wygląda na to, że otrzymała ciche zielone światło Capcomu, bo chociaż projekt jest rozwijany i promowany latami, to japoński producent nie próbował go ubić.



Modyfikacja powstała z myślą o wydaniu Resident Evil 4: Ultimate HD edition dostępnym za pośrednictwem platformy Steam. Najnowszą grywalną wersję modyfikacji znajdziecie pod tym adresem.



Tymczasem przypominamy, że już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One zadebiutuj Resident Evil 3 Remake.

https://www.youtube.com/watch?v=MmiK7e7ebnU&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl