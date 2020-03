Gracze GTA Online odkryli nowy błąd pozwalający duplikować rzadkie pojazdy – wystarczy... zabijać prostytutki

News

Maria Wawrzyniak ,

Tak, to prawda. Tak, Rockstar próbowało błąd naprawić. A że nie do końca się to udało… Cóż.

No to teraz słuchajcie. Wiemy, jak to brzmi, ale wspomniany w tytule tej wiadomości błąd naprawdę istnieje. Jak podaje serwis Polygon, na początku bieżącego roku gracze Grand Theft Auto Online odkryli, że mogą wykorzystywać prostytutki w grze do tego, aby duplikować rzadkie pojazdy. Na samym początku, krótko po odkryciu istnienia błędu, wystarczyło po prostu zamówić prostytutkę, zaprosić ją do swojego samochodu, po czym zaparkować go pomiędzy MOC (Mobile Operations Center) i trzecim pojazdem. Celem było bowiem sprawienie, aby prostytutka nie mogła z naszego samochodu się wydostać. Wówczas gracz odwiedzał garaż, wybierał auto, które chciał sklonować i podjeżdżał nim do stworzonego wcześniej trójkąta (czy czegoś podobnego) z poprzednich pojazdów. Później wystarczyło do prostytutki strzelić, schować auto w MOC i odjechać. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, gracz rzeczywiście mógł duplikować swoje auta, bo wówczas drugie pojawiało się w oryginalnym garażu.

Dziennikarze serwisu Polygon zamieścili nawet nagranie, które miało pokazywać cały proces, jednak szybko zostało zdjęte przez Take Two Interactive. Co ciekawe, na początku bieżącego miesiąca Rockstar Games rzekomo uporało się z błędem – nie trzeba było jednak długo czekać, żeby gracze znaleźli sposób na obejście patcha i kontynuowali duplikowanie rzadkich pojazdów w GTA Online. Poniżej możecie zobaczyć nagranie prezentujące nowy sposób, choć wciąż bardzo podobny.

https://youtu.be/veIlbsDcjCg

Teraz wystarczy bowiem zaparkować auto z prostytutką w środku tak, aby nie mogła otworzyć drzwi i uciec, kiedy zaczniemy strzelać w przód pojazdu. To drugie musimy bowiem wykonać, aby auto zaczęło się palić. Następnie dzwonimy po odpowiednie służby, odwiedzamy garaż, bierzemy auto, podjeżdżamy nim do samochodu z prostytutką, strzelamy do niej, ona (wraz z samochodem) z jakiegoś powodu znika i chowamy auto w MOC. I mamy dwa. Z jakiegoś powodu.

