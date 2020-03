News

Do sieci na krótko trafiła pierwsza recenzja modułu battle royale do Call of Duty: Modern Warfare. Activision spróbuje podkopać triumwirat Fortnite, PUBG i Apex. Ma na to szansę?

Niedawne przecieki zastąpiły oficjalne, ale wciąż prowadzące do ślepych uliczek reklamy. Tymczasem zapowiedzi, jak nie było, tak nadal nie ma. Tak w dużym skrócie można podsumować kampanię promocyjną modułu battle royale Warzone do Call of Duty. Wszystko wskazuje na to, że ten zadebiutuje już lada dzień, a dzięki pierwszej recenzji użytkownika YouTube, poznaliśmy sporo konkretów. Oczywiście materiał jest już niedostępny, ale szczegóły zdążyli streścić forumowicze reddita.



Po pierwsze i zarazem najważniejsze – Warzone faktycznie ma być darmowe, z serwerami cross-play i dostępne z oddzielnego launchera na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gracze wylądują na ogromnej mapie, gdzie postarają się położyć kres dążeniom innych uczestników, a w pojedynczej sesji weźmie udział aż 150 osób. Activision przygotowało trzy tryby – solo, duet i trio.



Na mapie Warzone znajdziemy masę miejscówek znanych z różnych aren dostępnych w serii oraz mnóstwo smaczków dla fanów CoD-a. Twórcy zadbali o szybkie podnoszenie wyposażenia, a do naszej dyspozycji docelowo pozostaną tylko standardowe bronie i pancerze o trzech różnych poziomach obrony. Wszystkie inne gadżety czy modyfikatory zakupimy w specjalnych stacjach, ale walutą będą tu zabójstwa. Tym samym Warzone raczej nie pozwoli nam powrócić do gry z gorszej pozycji i będzie premiować tych, którzy strzelają szybko i celnie.



Nie ma wątpliwości, że Warzone ma być rynkową odpowiedzią na takie tytuły jak Fortnite, PUBG czy Apex Legends. Pozostaje jednak pytanie, czy tryb wciąż ma szansę wykroić dla siebie kawałek tortu, skoro minął już największy boom na tę formułę. Ostatecznie Activision pozostanie grono fanów najnowszego CoD-a, które i tak zadba o tłok na serwerach.



Czekacie na Call of Duty: Warzone? Wciąż bawicie się przy grach battle rolaye?



Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

