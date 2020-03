Plotka: teaser Starfield przed E3 2020, przejście gry może zająć nawet do 120 godzin

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka godzin temu informowaliśmy Was o najnowszych przeciekach odnośnie The Elder Scrolls VI. Użytkownik ToddIsMyMom postanowił podzielić się garścią szczegółów na temat szóstej odsłony kultowego cyklu, ale to nie wszystko, bowiem zdradził również co nieco na temat Starfield, czyli kosmicznego RPG od Bethesdy. Oczywiście, podobnie jak w przypadku TESVI, wszystko, co zaraz przeczytacie, należy traktować jako plotki i na nic się nie nastawiać. Niestety, o Starfield niewiele wiemy nawet z przecieków. Po pierwsze, autor plotek zdradził, że w grze zobaczymy wiele ras obcych, z którymi będziemy mogli wejść w interakcje – część zrekrutujemy nawet jako swoich towarzyszy. To jednak będzie wymagać od nas uzyskania ich stronnictwa poprzez wykonywanie różnych powiązanych z nimi zadań. Tych ostatnich ma być sporo i wcale nie mają należeć do zadań typu przynieś, wynieś, pozamiataj. W trakcie wykonywania takich pomniejszych misji mamy bowiem być świadkami licznych przeszkadzajek, które albo zmienią aktualny cel misji, albo zmuszą nas do podjęcia jakiejś ważnej decyzji, która wpłynie na sytuację.

Prócz tego ważnym elementem rozgrywki ma być system rozwoju naszego bohatera. W tym przypadku ToddIsMyMom wprawdzie nie podał szczegółów, jednak stwierdził, że ma to działać na zasadzie wynagradzania nad za bycie tym, kim być chcemy. Co to oznacza? Na ten moment sami musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej jednak, podejmowanie decyzji ma w Starfield być bardzo ważną i wpływową czynnością – zachęcając nas przy okazji do kilkurazowego przejścia gry. Według ToddIsMyMom to ostatnie ma nam zająć od 70 do 120 godzin, jeśli oczywiście będziemy wykonywać różne zadania poboczne i zwiedzać każdą lokację. Na koniec użytkownik poinformował, że teaser Starfielda ma pojawić się jeszcze przed tegoroczną edycją targów E3 (o ile w ogóle będzie ona mieć miejsce).

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis