Nie, Nemesis w Resident Evil 3 Remake nie będzie mógł wejść do bezpiecznych pokoi

Maria Wawrzyniak

Jeśli uważnie śledzicie wszelkie informacje dotyczące tegorocznego Resident Evil 3 Remake, to na pewno dwa dni temu trafiliście na informację, według której rzekomo bezpieczne pokoje w grze wcale nie mają być takie bezpieczne, ponieważ będzie mógł do nich wejść Nemesis. Na całe szczęście przedstawiciele Capcomu szybko rozwiali wszelkie wątpliwości i zapewnili, że trójka będzie oferować miejsca, gdzie gracz na pewno dostanie okazję na oddech i uspokojenie się, a Nemesis nie będzie mógł mu tego odebrać. Plotka pojawiła się w marcowym wydaniu Official Xbox Magazine i wywołała burzliwą dyskusję w internecie. Oczywiście, nie jest to jedyna nowinka. Dowiedzieliśmy się na przykład, że w nowym Resident Evil 3 nie zabraknie znanych wcześniej potworów – na ten moment Capcom potwierdziło Grave Diggera, Huntera oraz pająki. Co więcej, w grze mamy znaleźć również stwory, których wcześniej w serii nie było.

Przede wszystkim jednak podkreślono, że Resident Evil 3 Remake będzie grą znacznie większą od pierwowzoru – choć nie będziemy mieć do czynienia z całkowicie otwartym światem, tak gracze mają poczuć tę swobodę i wolność w rozgrywce. W Racoon City odwiedzimy więc wiele sklepów, budynków i ulic, do których w oryginalnej wersji nie mieliśmy dostępu. W wielu przypadkach otrzymamy możliwość swobodnego poruszania się, aczkolwiek będzie to równało się ze znacznie zwiększonym zagrożeniem ze strony przeciwników lub nawet samego Nemesis. Ponadto zespół skupił się przede wszystkim na przedstawieniu spójnej historii, którą znacząco rozbudowano i jednocześnie dodano do niej głębi. Przypomnijmy jeszcze, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W grze będzie dostępny oddzielny moduł wieloosobowy o nazwie Resident Evil: Resistance, który wcześniej nazywano Project Resistance.

