Jeśli śledziliście wczorajsze doniesienia, to z pewnością nie umknęła Waszej uwadze oficjalna data premiery gry Ghost of Tsushima na konsolach PlayStation 4. Okazuje się, że opowieść o samuraju-mścicielu trafi na rynek krótko po debiucie The Last of Us: Part II, co oznacza świetny czas dla fanów konsol Sony. Krótko po ujawnieniu terminu premiery w sieci opublikowano zwiastun tytułu w pełnej polskiej wersji językowej.



Muszę przyznać, że dubbing trzyma poziom pozostałych tytułów ekskluzywnych Sony, ale ostatecznie jakoś nie widzi mi się eksplorowanie Cuszimy z polskim narzeczem w tle. To tak jakby grać w STALKER-a bez rosyjskiego dubbingu czy w Wiedźmina po angielsku. Oczywiście to tylko moja opinia i zapewne wielu fanów PlayStation ucieszy się na pełną polską wersję, których mamy na rynku już coraz mniej.



Ghost of Tsushima ukaże się 26 czerwca wyłącznie na PlayStation 4. Mowa tu o przygodowej grze akcji z silnym naciskiem na walkę, która przeniesie nas do feudalnej Japonii. Tam wcielimy się w samuraja, który po masakrze rodzinnej wyspy Cuszimy wstępuje na drogę shinobi, by zemścić się na mongolskich najeźdźcach. Produkcja jest ostatnim tytułem ekskluzywnym na PS4 w kalendarzu Sony, więc liczymy na zakończenie generacji z solidnym przytupem.

https://www.youtube.com/watch?v=ujJvt6I-m1g&feature=emb_title

Edycja kolekcjonerska Ghost of Tsushima – zawartość wydania i cena

Przy okazji wczorajszych doniesień pojawiły się również szczegóły edycji kolekcjonerskiej Ghost of Tsushima. Tę wyceniono stosunkowo tanio – na niespełna 170 dolarów, czyli około 650 złotych. Kolekcjonerka obok podstawowej wersji gry w specjalnym steelbooku zaoferuje też szereg fizycznych i cyfrowych dodatków:

maska Sakaia z podstawką ;

; sashimono (chorągiew wojenna);

(chorągiew wojenna); furoshiki (chusta do zawijania);

(chusta do zawijania); 48-stronicowy minialbum wydany przez Dark Horse ;

; płócienna mapa ;

; nagranie z komentarzem twórców poświęcone zgodności gry z historycznymi realiami;

1 punkt techniki;

talizman łaski Hachimana;

zestaw skórek „Bohater Cuszimy”;

złota maska,

zbroja,

zestaw do konserwacji miecza,

koń,

siodło.

Wszystko zapakowane w specjalne pudełko widoczne na obrazku.

