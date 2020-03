Znamy dokładną datę premiery Ghost of Tsushima od Sucker Punch Productions!

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się nowy wpis, w którym przedstawiciele firmy Sony Interactive Entertainment poinformowało, że Ghost of Tsushima, najnowsze dzieło studia Sucker Punch Productions, zadebiutuje na konsoli PlayStation 4 już 26 czerwca bieżącego roku. Przy okazji ogłoszono również, iż gra będzie dostępna w kilku różnych wersjach, na koniec publikując nowy zwiastun fabularny – wszystkie informacje możecie oczywiście znaleźć poniżej. Przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Tsushima to gra akcji, która przeniesie nas do roku 1274 na kontynent azjatycki, gdzie wcielimy się w samuraja, a naszym głównym zadaniem będzie obrona Kraju Kwitnącej Wiśni oraz pomszczenie swoich bliskich i powstrzymanie wojsk mongolskich przed kolejnymi atakami.

https://youtu.be/rTNfgIAi3pY

