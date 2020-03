Popkultura

LM ,

Nawet jeśli Netflix coraz śmielej odsłania karty związane z obsadą drugiego sezonu serialu Wiedźmin, to na fanów Geralta może czekać jeszcze kilka niespodzianek. W sieci pojawiły się pogłoski, jakoby grono aktorów zaangażowanych w produkcję Wiedźmina miało poszerzyć się o kolejną gwiazdę serialu Gra o Tron. Mowa tu o odtwórczyni roli Margaery Tyrell, Angielce Natalie Dormer. Ta została dostrzeżona podczas konnej przejażdżki niedaleko miejscowości Surrey, gdzie akurat odbywały się zdjęcia do serialu.



Krótko po tym jedna z osób zaangażowanych w dobór aktorów zasugerowała, że Dormer może faktycznie brać udział w pracach nad drugim sezonem Wiedźmina. Oczywiście do czasu oficjalnego potwierdzenia ze strony Netfliksa lub o wiele bardziej przekonujących przecieków, warto podejść do omówionych tu informacji z odpowiednim dystansem.



Jak wspomniałem, Dormer nie byłaby pierwszą gwiazdą Gry o Tron, która trafiła pod skrzydła Lauren S. Hissrich. Do obsady serialu dołączył Kristofer Hivju, serialowy Tormund, który wcieli się w Wiedźminie w postać Nivellena.



Premiera drugiego sezonu Wiedźmina najwcześniej w 2021 roku.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl