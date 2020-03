News

Hideo Kojima pokazał zmierzający do pecetowego Death Stranding tryb fotograficzny, ale fani konsolowego grania nie podzielają jego entuzjazmu. Premiera już na początku czerwca.

Tym razem coś dla fanów dzielenia się ze społecznością rozmaitymi screenami z gier. Jak dowiedzieliśmy się podczas oficjalnej zapowiedzi gry Death Stranding na PC, tytuł ukaże się na komputerach osobistych wraz z rozbudowanym trybem fotograficznym. Nowinkami postanowił pochwalić się na Twitterze Hideo Kojima i chociaż ten wygląda nieźle, to publika była raczej daleka od entuzjazmu.



Wszystko przez fakt, iż przy okazji wspomnianych doniesień Kojima Productions nie ujawniło, czy na podobne rewelacje mogą liczyć fani wydanego w listopadzie Death Stranding na PlayStation 4. Zdaje się, że zaawansowany moduł dla przyszłych screenów ma być koleją kartą przetargową w promocji wydania na pecety, a to się konsolowcom nie podoba.



Oczywiście być może w najbliższym czasie otrzymamy bezpośrednie potwierdzenie aktualizacji z trybem fotograficznym na PlayStation 4, ale na razie sprawa pozostaje dość niejasna. Tym bardziej że na komputerach osobistych gra zadebiutuje z drobnymi nawiązaniami do marki Half-Life, czego na PS4 nie uświadczymy.



Death Stranding zadebiutuje na PC za pośrednictwem Steam i Epic Games Store dokładnie 2 czerwca. Z garścią nowinek, bonusów i jak się okazuje, DRM Denuvo.

