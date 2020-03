News

Nie dalej jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że najnowsza produkcja Hideo Kojimy, Death Stranding, za niespełna trzy miesiące pojawi się na komputerach osobistych. Jeśli z zainteresowaniem spoglądaliście w kierunku tytułu przy okazji premiery na konsolach Sony i przymierzaliście się do zakupu, to musimy Was uprzedzić, że tytuł wyląduje na pecetach wyposażony w zabezpieczenie Denuvo. Na tę chwilę wydawca gry, firma 505 Games, nie podał list minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych, więc trudno o przymiarki pod konkretne konfiguracje, ale możecie spodziewać się lekkiego obcięcia wydajności.



Przy okazji uruchomienia strony Death Stranding na Steam poznaliśmy jedynie dodatki do zamówień przedpremierowych i nowinki, które pojawią się dla fanów pecetowego grania. Death Stranding na PC obok zawartości powiązanej z marką Half-Life zaoferuje też wsparcie dla wyższego progu FPS, monitorów ultarpanormaicznych oraz tryb fotograficzny.



Osoby, które zdecydują się na zamówienie tytułu przed premierą, mogą liczyć na kilka cyfrowych dodatków, które trafią na ich ręce wraz z ukończeniem kolejnych rozdziałów opowieści: złote okulary przeciwsłoneczne „Sam”; złotą czapkę; złoty i srebrny egzoszkielet szybkościowy; złoty i srebrny pancerz. Na dokładkę pakiet wysokiej jakości tapet pulpitu.



Obok tego wydanie Death Stranding na PC Steam zaoferuje:

poszerzone wydanie oficjalnej ścieżki dźwiękowej w wersji cyfrowej autorstwa Ludviga Forssella zawierającej 10 dodatkowych, dotychczas niepublikowanych utworów;

e-book „Selections From «The Art of Death Stranding»” (Titan Books);

złote okulary przeciwsłoneczne „Maska Ludensa”;

złoty i srebrny egzoszkielet wzmacniający;

złoty i srebrny egzoszkielet terenowy;

złoty i srebrny pancerz LV2.

Death Stranding zadebiutowało 8 listopada na PlayStation 4, a 2 czerwca pojawi się na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=l9W7dDQUcBo

