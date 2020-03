News

Zgodnie z tradycją, na blogu Xbox Wire pojawiły się wpisy informujące o nowych produkcjach, które pojawią się w ofercie Xbox Game Pass na pecetach oraz konsolach. W marcu przede wszystkim powinno zainteresować Was nadchodzące Ori and the Will of the Wisps – produkcja od Moon Studios zadebiutuje już za tydzień 11 marca. Prócz tego abonenci będą mogli przetestować NBA 2K20, Train Sim World 2020 oraz Pikuniku. Na pecetach pojawi się nieco więcej tytułów. Wszystkie informacje możecie znaleźć poniżej. Przypomnijmy jeszcze, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Co miesiąc otrzymujemy również zestaw gier, które za darmo możemy dodać do swojej biblioteki. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

Xbox Game Pass na konsole

5 marca 2020 – NBA 2K20 oraz Train Sim World 2020

11 marca 2020 – Ori and the Will of the Wisps

12 marca 2020 – Pikuniku

Xbox Game Pass na PC

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Mother Russia Bleeds

Ori and the Will of the Wisps

Pikuniku

Train Sim World 2020

