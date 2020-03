Google odwołało I/O 2020, jedno ze swoich największych i najważniejszych wydarzeń

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi serwis The Verge, firma Google zdecydowała się na anulowanie tegorocznej edycji wydarzenia I/O 2020 w formie fizycznej, która miała odbyć się w dniach 12-14 maja w Shoreline Amphitheatre. Do wszystkich, którzy mieli wziąć udział w imprezie, skierowano stosowne ogłoszenie, którego treść znajdziecie poniżej. Podkreślono w nim, że odwołana została wyłącznie fizyczna forma imprezy, dlatego najprawdopodobniej I/O 2020 odbędzie się w formie transmisji internetowej – firmie niewątpliwie zależy na tym, aby impreza miała miejsce w jakiejkolwiek formie, bowiem jest to dla niej jeden z najważniejszych i największych eventów w roku.

W związku z obawami dotyczącymi koronawirusa (choroby COVID-19) oraz wytycznymi CDC, WHO i innych organizacji zajmujących się zdrowiem, zdecydowaliśmy się ostatecznie anulować wydarzenie Google I/O w formie “fizycznej”, które miało odbyć się w Shoreline Amphitheatre. Wszyscy goście, którzy zdążyli zakupić bilety na I/O 2020 otrzymają pełny zwrot pieniędzy do 13 marca 2020 roku. Jeśli nie zobaczysz odpowiedniej kwoty na swoim koncie po tej dacie, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem maila io@google.com. Goście, którzy zdążyl się zarejestrować na I/O 2020 nie będą musieli przechodzić przez ten sam proces w przyszłym roku – automatycznie otrzymają opcję zakupu biletu na I/O 2021. Przez najbliższe tygodnie będziemy starali znaleźć się inne sposoby na to, aby Google I/O było najlepszym sposobem na kontakt z naszą społecznością deweloperów. Będziemy na bieżąco aktualizować stronę Google I/O o wszelkie dodatkowe informacje. Jak zawsze, doceniamy Twój entuzjazm oraz cierpliwość. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz na adres io@google.com.

