Przyszła pora na debiut kolejnej z nowinek w Call of Duty: Modern Warfare, o której słyszeliśmy jeszcze na długu przed październikową premierą tytułu. Gdy fani strzelanki wyczekują nadejścia wyciekającego coraz silniej trybu Warzone, firma Activision wypuszcza na serwery ciekawy dodatek w postaci The Tomogunchi. Za pośrednictwem sklepu możemy nabyć zaawansowany zegarek, który początkowo pokaże nam tylko jajo naszego nowego przyjaciela. W miarę postępów w grach sieciowych nasz wirtualny przyjaciel będzie rósł w siłę i przechodził w kolejne formy.



Wygląda na to, że twórcy mocno przysiedli do projektu gadżetu. Nie dość, że ten musi być wybrany na początku meczu, to podczas zabawy gracze wejdą z nim w różne interakcje. Obok weryfikowania samopoczucia stworka, możemy śledzić jego rozwój, ale też w nim uczestniczyć. Dla każdego z wirtualnych zwierzątek przygotowano inną formę generowania premii m.in. serie zabójstw czy udane zagrania drużynowe. Ciekawy gadżet, więc szkoda, że Activision nie zdecydowało się go udostępnić graczom za darmo — The Tomogunchi kosztuje 1000 punktów CoD w sklepie gry.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

