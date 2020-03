News

LM ,

We wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że grupa deweloperów odpowiedzialnych przede wszystkim za kolejne odsłony serii The Elder Scrolls połączyła siły w nowym studiu deweloperskim – OnceLost Games. Ekipa obiecała nam nową grę RPG, która uszanuje najlepsze rozwiązania, ale jednocześnie zrewolucjonizuje formułę gatunku. Pierwsze konkrety miały pojawić się jeszcze przed końcem minionego roku, ale dopiero niedawno twórcy zaczęli śmielej rozmawiać o szczegółach projektu. Ten znany jest na razie jako The Wayward Realms, aczkolwiek do czasu oficjalnej zapowiedzi, nie wiemy, czy jest to nazwa uniwersum, czy już tytuł samej gry.



Z ujawnionych przez twórców informacji wynika, że nadchodzące RPG, The Wayward Realms, zaoferuje nam ogromny świat otwarty na naszą eksplorację. Ekipa szykuje solidne tło fabularne dla wykreowanego uniwersum, a jego szczegóły – obok regularnej fabuły – poznamy podczas rozmów z bohaterami niezależnymi i lektury zgromadzonych w bibliotekach ksiąg. Nad naszą rozgrywką będzie czuwać specjalne SI, które przejmie rolę Mistrza gry z papierowych sesji i w nieskończoność będzie rozwijać rozgałęziającą się linię fabularną i przygotowane dla nas zadania. Jednocześnie możemy liczyć na szereg opcji dla personalizacji bohaterów i zaawansowane mechanizmy rozgrywki.

Co równie ważne, na swoim oficjalnym kanale, OnceLost Games opublikowało już dwa materiały wideo związane z The Wayward Realms. Na pierwszym z nich twórcy przybliżają charakterystykę świata, bazując na szkicach koncepcyjnych, a drugi skupia się na omówieniu logiki stojącej za projektowaniem systemów: frakcji i reputacji w The Wayward Realms. Koniecznie rzućcie okiem. Czekamy na oficjalną prezentację i nowe konkrety. Weterani dadzą radę?

https://www.youtube.com/watch?v=MZH_kigm5nc

https://www.youtube.com/watch?v=ykdfgpAoC8g

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl