Pathologic 2 oficjalnie zmierza na konsole PlayStation 4

Maria Wawrzyniak ,

Firma tinyBuild Games poinformowała za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze, że gra Pathologic 2 od studia Ice-Pick Lodge zadebiutuje na konsoli PlayStation 4 już 6 marca bieżącego roku. Mowa o odświeżonej wersji przygodowej gry akcji z 2005 roku (pomimo dwójki w tytule, mamy właśnie do czynienia bardziej z remake’iem aniżeli pełnoprawną kontynuacją). Gdyby jednak być bardziej szczegółowym, Pathologic 2 to tak naprawdę połączenie przygodówki z psychologicznym survival horrorem. Akcja przenosi nas do niewielkiego miasteczka, gdzie pracuje ojciec głównego bohatera, będący równocześnie naczelnym lekarzem wioski. Ojciec prosi syna, Artema Burakha, w dość dziwnym liście o jak najszybszy powrót do domu, ponieważ przeczuwa katastrofę. Po wyjściu z pociągu Artem zostaje zaatakowany, później dowiaduje się, że jego ojciec został zamordowany, a mieszkańcy po pewnym czasie zaczynają umierać w wyniku tajemniczej plagi. My natomiast, jako młody chirurg, mamy jedynie 12 dni na to, aby rozwikłać tajemnicę śmierci ojca i jednocześnie powstrzymać rozprzestrzeniającą się w szybkim tempie zarazę.

https://twitter.com/tinyBuild/status/1233848910839349249?s=20

Przypomnijmy, że Pathologic 2 w pierwszej kolejności zadebiutowało 23 maja 2019 roku na komputerach osobistych. W grudniu tego samego roku pojawiło się na Xbox One.

