Japoński oddział Sony prezentuje specjalną nakładkę Final Fantasy VII Remake na PS4 oraz (bardzo) drogi głośnik

Maria Wawrzyniak

Sony Interactive Entertainment Japan Asia (lub, jak kto woli, japoński oddział Sony) ogłosiło i zaprezentowało specjalną nakładkę na konsolę PlayStation 4 z motywem przewodnim z gry Final Fantasy VII Remake. Wraz z nakładką przedstawiono również unikalny głośnik (który można założyć sobie na szyję?) z logo gry. Jak podaje serwisu Gematsu, nakładka została wyceniona na 4000 jenów, czyli około 144 złote z podatkiem. Warto zaznaczyć, że nie jest to w żadnym wypadku zupełnie nowa konsola z odświeżonym wyglądem – gadżet będzie można po prostu zamontować na własnym PlayStation 4. Jeśli chodzi o głośnik, tu sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bowiem sprzęt wyceniono na ponad 29 tysięcy jenów, co daje 1064 złote (plus podatek oczywiście). Przyznacie chyba, że to całkiem sporo, jak na głośnik. Ten dodatkowo wygląda dość nietypowo, a według nazwy wcale nie ustawia się go na półce, tylko zakłada na szyję. Czy coś takiego. Zobaczcie sami.

