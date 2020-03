News

LM ,

Wydane w 2014 roku Watch Dogs okazało się jedną z najlepszych, jak na tamte czasy, premier Ubisoftu, ale nie obeszło się też bez głosów krytyki. Pod ostrzałem fanów była przede wszystkim oprawa wizualna gry w finalnej wersji, która wyraźnie odbiegała od tego, co francuska firma zaprezentowała graczom podczas konferencji na tragach E3 2012. Okazało się, że grafikę w Watch Dogs mocno okrojono, ale na szczęście mamy modderów. Na kanale Digital Dreams pojawił się materiał wideo z prezentacją zmodyfikowanego hitu Ubisoftu.



Obok podbicia wszystkich możliwych ustawień grafiki na poziom ultra, twórcy materiału skorzystali również z modyfikacji Natural & Realistic Lighting Mod, a na wszystko to nałożyli jeszcze dodatkowe efekty postprocesowe imitujące śledzenie promieni RTX, dzięki nakładce ReShade. Z jednej strony udało się w niektórych miejscach przebić prezentację Ubisoftu, ale nie da się ukryć, że patrząc na całokształt, oprawa wizualna Watch Dogs nie zestarzała się najlepiej, a już niebawem będzie mieć 6 lat na liczniku. Oczywiście skrywany przez grę potencjał zapewne udałoby się lepiej zadysponować, gdyby twórcy odpuścili wydanie gry także na konsolach 7. generacji.



Watch Dogs zadebiutowało w maju 2014 roku na PC, PlayStation 3, PlayStation 4 i Xbox 360 oraz Xbox One, a nieco później również na Nintendo WiiU. Najnowszą odsłoną cyklu jest zapowiedziane w minionym roku Watch Dogs: Legion, które wedle pierwotnych komunikatów powinno ukazać się 6 marca tego roku. Jednak wspomniany termin jest już od dawna nieaktualny, a gra ukaże się także na PlayStation 5 i Xbox Series X.

https://www.youtube.com/watch?v=S27YOjpgaaE&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl