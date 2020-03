W trakcie turnieju FIFY 20 przestały działać serwery, więc zawodnicy zagrali w "papier, kamień, nożyce"

eSport

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu odbyły się kwalifikacje do turnieju FUT 20 Champions Cup w grze FIFA 20. Kwalifikacje odbywały się online, dlatego w którymś momencie po prostu coś musiało pójść nie tak – dwóch zawodników nie mogło połączyć się ze sobą przez problemy z serwerami Electronic Arts, aby rozegrać zaplanowane wcześniej spotkanie. To miało wówczas oznaczać porażkę dla ich obu, dlatego ostatecznie zdecydowali się rozegrać partię gry papier, kamień, nożyce za pomocą aplikacji internetowej. Niedługo potem zawodnicy wylali swoją frustrację sytuacją na Twitterze: naprawdę musieliśmy zagrać w papier, kamień, nożyce, bo nie mogliśmy odnaleźć się nawzajem na serwerach EA, aby wysłać sobie zaproszenia do meczu; mam dość. Cóż, frustracja w takim przypadku jest w pełni zrozumiała.

https://twitter.com/brandsha56/status/1233777572015636486?s=20

Do dość komicznej (w negatywnym tego słowa znaczeniu) sytuacji postanowili odnieść się organizatorzy, którzy opublikowali na oficjalnym profilu e-sportowym FIFA oświadczenie… napisane w aplikacji Notatki na iOS, co znów tylko dodaje komiczności (w negatywnym sensie!) do całej sytuacji (już wystarczająco komicznej). Podkreślono, że wynik tego spotkania nie decydował o tym, czy któryś z graczy odpadnie z turnieju – obaj zawodnicy opuścili go dopiero po kolejnych meczach. Nie zmienia to jednak faktu, iż całe zajście nigdy nie powinno mieć miejsca. Co więcej, problemy z serwerami uprzykrzyły życie również innym zawodnikom – Levy Frederique poinformował, że przyznano mu (oraz jego przeciwnikowi) przegraną po tym, jak przez trzy godziny próbował się połączyć z oponentem, ostatecznie bez skutku.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis