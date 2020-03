Odświeżona wersja Destroy All Humans! na nowym gameplayu z PAX East

News

Maria Wawrzyniak ,

Kolejnym materiałem prosto z PAX East jest gameplay z Destroy All Humans!, czyli kompletnego remake’u pierwszej części kultowej serii humorystycznych gier akcji od studia Pandemic. Za stworzenie odświeżonej wersji odpowiada natomiast studio Black Forest Games. Materiał to łącznie prawie piętnaście minut przerywników filmowych, poznawania podstaw rozgrywki i akcji. Już na pierwszy rzut oka widać ogromną zmianę w kwestii wizualnej – twórcy dołożyli wszelkich starań, aby gra była przyjemna dla oka. Przypomnijmy, że o powrocie Destroy All Humans! w postaci gruntownie odświeżonej wersji dowiedzieliśmy się w połowie zeszłego roku podczas E3 2019. Gra ma zadebiutować na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

https://youtu.be/mrCE9UxQUwg

