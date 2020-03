Grounded od Obsidian Entertainment na pierwszym gameplayu z PAX East

News

Maria Wawrzyniak ,

PAX East wprawdzie już za nami, jednak nowych materiałów z licznych produkcji prawdopodobnie wystarczy na tydzień. Dziś mamy dla Was kolejny, tym razem prezentujący Grounded, czyli najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment, znanego przede wszystkim z The Outer Worlds. Po raz pierwszy tytuł ujrzał światło dzienne podczas ubiegłorocznego XO19, kiedy firma Microsoft pokazała Grounded na zwiastunie. Mamy do czynienia z sieciową grą survivalową, gdzie ludzie zostali zmniejszeni do rozmiaru mrówek i muszą przetrwać w bardzo trudnych (oraz nietypowych) warunkach. Materiał pochodzący z PAX East trwa prawie piętnaście minut i towarzyszy mu komentarz deweloperów, którzy odpowiadali wówczas na pytania zadawane przez oglądających.

https://youtu.be/vTSBLqAjMSA

Przede wszystkim zobaczyliśmy podstawowe założenia rozgrywki. Naszym bohaterem będzie poruszać się po pewnego rodzaju planszy, zbierając po drodze przeróżne materiały. Od czasu do czasu spotykamy biedronki (które są nawet nieco większe od nas), mrówki czy pająki, z którymi musimy stoczyć walkę. Przedstawiono również podstawy systemu rzemiosła. Co ciekawe, przygodę rozpoczniemy w ogródku naszej postaci. Deweloperzy zaznaczyli również, że wszelka roślinność będzie odrastać, dzięki czemu będziemy mogli wielokrotnie ją wykorzystać jako źródło niezbędnych do przetrwania surowców. Gra będzie wspierać funkcję cross-play.

Przypomnijmy jeszcze, że Grounded zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach Xbox One. Gra ma zadebiutować w tym roku we fazie wczesnego dostępu. Ostatecznie ma być również dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass.

