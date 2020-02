Udostępniono pierwsze plakaty filmowej adaptacji serii Monster Hunter

Popkultura

W sieci pojawiły się pierwsze oficjalne plakaty filmowej adaptacji popularnej serii gier Monster Hunter. Na jednej z grafik widnieje oczywiście wielki miecz (greatsword, a jeżeli chcemy być bardzo szczegółowi, w Monster Hunterze jest to Bone Great Sword, jedna z broni startowych) i to właśnie on przyciągnął najwięcej uwagi fanów. I choć aktualnie prawdopodobnie wszyscy zainteresowani ekranizacjami gier wideo żyją niebieskim jeżem oraz najnowszymi plotkami na temat filmu Uncharted, tak warto mieć również na oku ekranizację Monster Hunter.

https://twitter.com/Monster_Hunter/status/1233406559083884544?s=20

Pierwsze nowości na temat produkcji pojawiły się już w czerwcu ubiegłego roku, jednak od tamtej pory panowała grobowa cisza – no, aż do wczoraj. Nie wiadomo było nawet, czy film w ogóle jeszcze powstaje, czy może jednak z niego zrezygnowano. Jak się okazuje, adaptacja ma się naprawdę nieźle, a przynajmniej w takim świetle prezentują ją wspomniane plakaty. Swoją drogą, możemy na nich zobaczyć Millę Jovovich oraz Tony’ego Jaa. Czy wygląda to dobrze? Oceńcie sami!

