Producenci i wydawcy nie przestają rozpieszczać miłośników pecetowego grania. Obok wielu ofert darmowych weekendów czy gier dostępnych bez żadnych dodatkowych opłat pojawiła się propozycja od Pearl Abyss. Już teraz możecie sięgnąć po darmową kopię wydanego w maju 2017 roku MMORPG-a Black Desert Online Remastered za pośrednictwem platformy Steam. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do platformy Valve, a następnie podpiąć tytuł do cyfrowej biblioteki, by cieszyć się nim bez żadnych ograniczeń. Akcja zakończy się w poniedziałek 2 marca o godzinie 16:00 czasu polskiego.



Black Desert Online to sandboksowa gra MMORPG z otwartym światem utrzymana w stylistyce high fantasy. Podczas zabawy przenosimy się do fantastycznej krainy, targanej niekończącą się wojną pomiędzy Republiką Calpheonu a Królestwem Valencji. Stawką jest utrzymanie kontroli nad tytułową pustynią, która jest źródłem potężnych artefaktów. Te możemy osadzać w różnych elementach wyposażenia, by nadać im magiczne właściwości. Tytuł oryginalnie zadebiutował na PC w 2014 roku, ale później doczekał się odświeżonego wydania, a także wersji na konsole.



Black Desert Online Remastered dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=_g6XCLNQl_w

