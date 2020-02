News

Wydaje się, że najgorsze dni Wolcen: Lords of Mayhem ma już za sobą. Udana i popularna wśród fanów produkcja zaliczyła bardzo kiepski start i chociaż całkiem szybko udało się podnieść serwery, to premierowy build hack’n’slasha kryje jeszcze masę niepożądanych niespodzianek. W zalewie pomniejszych bugów do finalnego wydania przedarła się jednak istotna i lubiana przez fanów funkcja, za którą z pewnością zatęsknią, gdyż Wolcen Studio usunęło ją w najnowszej aktualizacji.



Mowa tu o możliwości zamiany unikalnych elementów wyposażenia na legendarne, które oferują jeszcze istotniejsze premie. Twórcy nie zamierzali nigdy graczom pozwalać na osiąganie tego tieru wyposażenia w drodze craftingu, sugerując, że masowa produkcja przedmiotów legendarnych mogłaby wyraźnie zmienić równowagę rozgrywki. Tym samym, jeśli mieliście okazję skorzystać z funkcji, to po nowej aktualizacji taka sytuacja się już nie powtórzy.



Oczywiście Wolcen Studio nie skupia się na usuwaniu wszystkiego, co gracze zdążyli polubić i aktualizacje opatrzone numerami 1.0.5.0 oraz 1.0.6.0 eliminują z Wolcen: Lords of Mayhem także masę nieprawidłowości, które utrudniały rozgrywkę. Zainteresowanych kompletną listą poprawek odsyłamy pod ten adres.



Wolcen: Lords of Mayhem zadebiutowało 13 lutego wyłącznie na PC. W najnowszych wypowiedziach twórcy przyznali, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to rozważą wydanie tytułu na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=mreqjgIJVxA

