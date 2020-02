Plague Inc. zostało usunięte z chińskiego App Store z powodu "nielegalnych treści"

News

Maria Wawrzyniak ,

Z chińskiego App Store usunięto grę Plague Inc. – powodem są treści, które zostały uznane w Chinach za nielegalne. Dziwna sprawa.

Jak informują deweloperzy ze studia Ndemic Creations, Chińska Administracja Cyberprzestrzeni zażądała usunięcia gry Plague Inc. ze sklepu App Store. Powodem mają być treści, które zgodnie z ustaleniami Chińskiej Administracji Cyberprzestrzeni zostały uznane w Chinach za nielegalne. Twórcy zaznaczają, że na ten moment nie wiedzą dokładnie, czy ma to bezpośrednie (lub w ogóle jakiekolwiek) powiązania z epidemią wirusa COVID-19 (znanego szerzej jako koronawirusa) – z tego względu próbują aktualnie skontaktować się ze wspomnianą Chińską Administracją Cyberprzestrzeni i wyjaśnić sytuację, aby ostatecznie tytuł powrócił na chiński rynek. W oficjalnym komunikacie studio Ndemic Creations podkreśla, iż w żadnym wypadku nie zrezygnowało ze swoich fanów znajdujących się w Chinach, aczkolwiek doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż w obliczu tak wielkiego kraju będąc tak niewielkim studiem ma raczej mało do powiedzenia. Aktualnie priorytetem dla deweloperów jest skontaktowanie się z organizacją, aby zrozumieć jej obawy i znaleźć rozwiązanie tego problemu.

