Pierwsza płyta główna Intel Panther Lake-H

Przemysłowa płyta Mini-ITX uchyla rąbka tajemnicy.
Pierwsza płyta główna z układem Panther Lake została zaprezentowana przez DFI. Choć Panther Lake nie ma pojawić się w dużych ilościach aż do przyszłego roku, jest jasne, że producenci OEM i ODM pracują nad produktami opartymi na tej architekturze już od jakiegoś czasu.
Nie wiadomo, czy pokazana na zdjęciach płyta Mini-ITX przedstawia ostateczny projekt, jednak sam układ SoC przypomina die Panther Lake, które Intel pokazywał już na wcześniejszych wydarzeniach.
Zgodnie z opisem produktu, płyta ta obsługuje TDP do 25 W, co czyni ją produktem prawdopodobnie przeznaczonym dla Mini-PC lub systemu wbudowanego, biorąc pod uwagę nietypowy zestaw interfejsów.
Płyta oferuje sloty M.2 zarówno do przechowywania danych, jak i dla sieci, a także dwa sloty DDR5 SO-DIMM. Podobno obsługuje do 128 GB pamięci z prędkością 7200 MT/s.
Jeśli chodzi o wyjścia obrazu, płyta oferuje DP++, jedno HDMI 2.0, jedno USB Type-C oraz jedno M2A-Display.
GramTV przedstawia:
Przynajmniej jedno z gniazd M.2 wspiera PCIe Gen5 x4, podczas gdy pozostałe są przeznaczone dla kart 4G/5G lub modułów Wi-Fi/Bluetooth.
System oferuje także trzy porty Ethernet, wszystkie oparte na chipsetach Intela z obsługą 2.5 GbE.
Wsparcie dla EXT-OOB wskazuje, że mamy do czynienia z płytą przemysłową, co może tłumaczyć, dlaczego przeciek pojawił się tak wcześnie.
Firmy z tego sektora często składają zamówienia przed oficjalną wysyłką i nie przestrzegają rygorystycznie terminów embargo.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!