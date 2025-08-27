Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsza płyta główna Intel Panther Lake-H

Paweł Rudy
2025/08/27 17:45
0
0

Przemysłowa płyta Mini-ITX uchyla rąbka tajemnicy.

Pierwsza płyta główna z układem Panther Lake została zaprezentowana przez DFI. Choć Panther Lake nie ma pojawić się w dużych ilościach aż do przyszłego roku, jest jasne, że producenci OEM i ODM pracują nad produktami opartymi na tej architekturze już od jakiegoś czasu.

Nie wiadomo, czy pokazana na zdjęciach płyta Mini-ITX przedstawia ostateczny projekt, jednak sam układ SoC przypomina die Panther Lake, które Intel pokazywał już na wcześniejszych wydarzeniach.

Pierwsza płyta główna Intel Panther Lake-H

Zgodnie z opisem produktu, płyta ta obsługuje TDP do 25 W, co czyni ją produktem prawdopodobnie przeznaczonym dla Mini-PC lub systemu wbudowanego, biorąc pod uwagę nietypowy zestaw interfejsów.

Płyta oferuje sloty M.2 zarówno do przechowywania danych, jak i dla sieci, a także dwa sloty DDR5 SO-DIMM. Podobno obsługuje do 128 GB pamięci z prędkością 7200 MT/s.

Jeśli chodzi o wyjścia obrazu, płyta oferuje DP++, jedno HDMI 2.0, jedno USB Type-C oraz jedno M2A-Display.

GramTV przedstawia:

Przynajmniej jedno z gniazd M.2 wspiera PCIe Gen5 x4, podczas gdy pozostałe są przeznaczone dla kart 4G/5G lub modułów Wi-Fi/Bluetooth.

System oferuje także trzy porty Ethernet, wszystkie oparte na chipsetach Intela z obsługą 2.5 GbE.

Wsparcie dla EXT-OOB wskazuje, że mamy do czynienia z płytą przemysłową, co może tłumaczyć, dlaczego przeciek pojawił się tak wcześnie.

Firmy z tego sektora często składają zamówienia przed oficjalną wysyłką i nie przestrzegają rygorystycznie terminów embargo.

Tagi:

Tech
Intel
procesory
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112