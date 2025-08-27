Pierwsza płyta główna Intel Panther Lake-H

Pierwsza płyta główna z układem Panther Lake została zaprezentowana przez DFI. Choć Panther Lake nie ma pojawić się w dużych ilościach aż do przyszłego roku, jest jasne, że producenci OEM i ODM pracują nad produktami opartymi na tej architekturze już od jakiegoś czasu.

Nie wiadomo, czy pokazana na zdjęciach płyta Mini-ITX przedstawia ostateczny projekt, jednak sam układ SoC przypomina die Panther Lake, które Intel pokazywał już na wcześniejszych wydarzeniach.

Zgodnie z opisem produktu, płyta ta obsługuje TDP do 25 W, co czyni ją produktem prawdopodobnie przeznaczonym dla Mini-PC lub systemu wbudowanego, biorąc pod uwagę nietypowy zestaw interfejsów.

Płyta oferuje sloty M.2 zarówno do przechowywania danych, jak i dla sieci, a także dwa sloty DDR5 SO-DIMM. Podobno obsługuje do 128 GB pamięci z prędkością 7200 MT/s.

Jeśli chodzi o wyjścia obrazu, płyta oferuje DP++, jedno HDMI 2.0, jedno USB Type-C oraz jedno M2A-Display.