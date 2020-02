GOG.com aktualizuje regulamin – mamy aż 30 dni na zwrot zakupionej gry

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj przedstawiciele firmy GOG poinformowali użytkowników swojej platformy GOG.com o zmianie jej dobrowolnej polityki zwrotów. Zgodnie z oficjalną wiadomością, serwis pozwala od teraz prosić o uzyskanie zwrotu pieniędzy za zakupioną grę aż do 30 dni od jej nabycia – co najciekawsze, czas spędzony w danej produkcji nie ma tutaj żadnego znaczenia. Po złożeniu wniosku o zwrot serwis zaproponuje dwa rozwiązania: pieniądze, które otrzymamy z powrotem w przeciągu dni, albo znajdą się bezpośrednio na naszym koncie, albo zostaną przetransferowane do naszego sklepowego portfela jako doładowanie. Takim samym zasadom podlegają zwroty wszelkich dodatków oraz pakietów promocyjnych i zamówień przedpremierowych. Firma zaznaczyła jednak, że cały proces w żadnym wypadku nie będzie przebiegać automatycznie – ostatecznie w jakiś sposób serwis musi się zabezpieczyć przed wszelkimi nadużyciami. Jeżeli więc ktoś postanowi korzystać z możliwości zwrotu zbyt często, spotka się z odmową.

