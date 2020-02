News

gram.pl ,

Uznany przez fanów autor powieści z uniwersum gier Blizzarda powraca do World of Warcraft z losami Malfuriona. Powieść trafiła na rynek nakładem Wydawnictwa Insigins.

Dobra wiadomość dla fanów książek, których akcja rozgrywa się w światach opracowanych z myślą o grach Blizzarda. Na polskim rynku pojawiła się kolejna pozycja z uniwersum World of Warcraft – Malfurion – której autorem jest znany i lubiany Richard A. Knaak. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Insignis, a jeśli sama wizja losów najpotężniejszego z arcydruidów Was nie przekonuje, to poniżej krótka zajwaka od wydawcy. Przy okazji premiery World of Warcraft: Malfurion Insignis zorganizowało wyprzedaż na powieści z uniwersum Blizzarda. Więcej szczegółów pod tym adresem.

Nastał dzień, w którym każdy zostanie zmuszony do zmierzenia się ze swymi największymi lękami. Skryte dotąd w najdalszych zakamarkach podświadomości fobie przybywają na wezwanie Władcy Koszmaru, aby zdobyć nie tylko senny wymiar, ale i rozciągnąć jego panowanie na świat na jawie.

Podstępne szpony Szmaragdowego Koszmaru pochwycą każdego śniącego. Niezależnie od tego, czy spoczywa spokojnie za grubymi murami w bezpiecznych komnatach Wichrogrodu, czy głęboko pod ziemią w siedzibie nieumarłych Porzuconych. Śmiertelnik,smok, a nawet półbóg nie zdołają pokonać zagrożenia bez pomocy druidów. Jednak wielu z tych dzielnych strażników przyrody również poniosło klęskę, a ich przywódca – legendarny Malfurion Burzogniewny – został pojmany i stał się osobistym więźniem samego WładcyKoszmaru.

Teraz los arcydruida, a wraz z nim całego Azeroth, spoczywa na barkach jego ukochanej, kapłanki bogini księżyca Eluny, Tyrande Szept Wiatru, gotowej na wszystko, aby ocalić swego umiłowanego. Jednak droga, którą musi przebyć, skrywa wiele niebezpieczeństw, a Władca Koszmaru, któremu uległ nawet ktoś tak potężny jak Malfurion,nie odda łatwo swego łupu. Na domiar złego śladem nocnej elfki podąża niestrudzenie wojowniczka orków gnana poczuciem zemsty i chęcią spełnienia złożonej zmarłemu krewnemu obietnicy. Czy jej cel pokrywa się z misją Tyrande, czy jest z nim sprzeczny?Której z kobiet uda się pierwszej dotrzeć do uwięzionego druida i co mu z sobą przyniesie?Wybawienie czy zgubę?

Gram.pl objął premierę powieści World of Warcraft: Malfurion swoim patronatem medialnym.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl