Napisz historię Jacka na nowo w platformowej grze akcji na PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch. Pierwsze szczegóły Samurai Jack: Battle Through Time, zwiastun i okienko wydawnicze.

Dobra wiadomość dla fanów popularnego serialu animowanego Samurai Jack od Adult Swim. Firma postanowiła powrócić do marki za sprawą swojej komórki Adult Swim Games, która we współpracy z japońskim studiem Soleil, pracuje nad platformową grą akcji Samurai Jack: Battle Through Time. Zgodnie z zapowiedziami wydawcy gra bazująca na kreskówce ukaże się latem tego roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, aczkolwiek nie wskazano jeszcze konkretnego terminu. Opublikowano za to pierwszy zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

Samurai Jack: Battle Through Time to platformowa gra akcji, w której wcielimy się w tytułowego Jacka i przenosząc się do różnych miejsc na osi czasu, położymy kres rządom złego Aku. W grze pojawią się nie tylko znane z serialu miejsca, ale swojego głosu bohaterom użyczą aktorzy, którzy wcielili się w poszczególne role w animowanej serii. Ostatecznie to od nas będzie zależało, jak potoczy się opowieść, a podejmowane przez nas działania pozwolą wykreować legendę Samuraja Jacka.



Na tę chwilę to wszystko, co wiemy – Adult Swim Games opublikowało na Steam oficjalne wymagania sprzętowe tytułu, a także garść screenów. Wygląda też na to, że twórcy – przynajmniej na razie – nie przewidują polskiej lokalizacji dla Samurai Jack: Battle Through Time.

Samurai Jack: Battle Through Time – minimalne i zalecane wymagania sprzętowe

MINIMALNE:

OS : Windows 7 64-bit (najnowsza wersja);

: Windows 7 64-bit (najnowsza wersja); CPU : Intel Core i5 3rd Gen;

: Intel Core i5 3rd Gen; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | AMD Radeon HD 7750;

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | AMD Radeon HD 7750; HDD: 10 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i7 7 th Gen;

: Intel Core i7 7 Gen; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : NVIDIA GeForce GTX 1080;

: NVIDIA GeForce GTX 1080; HDD: 10 GB wolnego miejsca.

